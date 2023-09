MN - Silva: "Penso che Furlani sia uno dei migliori dirigenti di calcio al mondo"

vedi letture

La redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Riccardo Silva, tifoso sfegatato da sempre, proprietario del Miami FC ed investitore RedBird nel club rossonero. Queste le sue dichiarazioni, precisando che Silva parla a titolo personale, da tifoso e investitore, e in questa sede in nessun modo rappresenta il pensiero del Club:

Il Milan di Cardinale ha compiuto un anno da poco. 365 giorni in cui è successo molto, anche cose inaspettate; come si presenta il club alla nuova stagione?

“A giugno, in un momento di smarrimento tra i tifosi del Milan dopo gli addii di Maldini, Massara e Tonali, avevo detto una cosa semplice: in Furlani e Moncada abbiamo un dream team dirigenziale. Penso che Furlani sia uno dei migliori dirigenti di calcio al mondo, penso tra i primi tre, e anche Moncada è uno scout, ora anche dirigente sportivo, tra i migliori al mondo. Quello che ho detto a giugno lo dico anche adesso alla luce del mercato che si è fatto. Noi tifosi dobbiamo essere molto contenti non solo perché abbiamo una grande squadra con grandi giocatori, abbiamo veramente grandissimi dirigenti. L’avevo detto in un momento in cui probabilmente pochi lo pensavano, mentre ora tutti se ne stanno rendendo conto. Diciamo che abbiamo anche una linea molto valida da parte della società. Naturalmente Furlani è più forte sul lato business: ha un Master ad Harvard, è uno che ha fatto da Portfolio Manager per Elliott gestendo miliardi di dollari per tanto tempo ed è nel calcio già da 5 anni. Con Elliott si occupava in prima persona del Milan, dal 2018. Moncada, che è uno dei migliori Scout al mondo, ora è diventato uno dei migliori direttori sportivi. Anzi, per me è il migliore in assoluto”.