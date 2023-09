MN - Silva sul nuovo stadio: "Da milanese, è un peccato vedere che in tanti anni non si sia riusciti a fare niente"

La redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Riccardo Silva, tifoso sfegatato da sempre, proprietario del Miami FC ed investitore RedBird nel club rossonero. Queste le sue dichiarazioni, precisando che Silva parla a titolo personale, da tifoso e investitore, e in questa sede in nessun modo rappresenta il pensiero del Club:

Per continuare a competere ai livelli più alti è ormai palese che serva lo stadio di proprietà. Che idea ti sei fatto sulla situazione che riguarda il Milan, con il club che è stato praticamente costretto ad abbandonare Milano e puntare su San Donato?

“Non voglio entrare nei dettagli perché non sono operativo. Posso solo commentare come tifoso che è un peccato che dopo tanti anni di tentativi in tutti i modi, insieme all’Inter e da soli, non si riesca a fare niente all’interno del Comune di Milano. Né a San Siro né all’interno di un’altra area. Diciamo che è triste che si sia andati da un’altra parte: è comunque vicino a Milano, va benissimo lo stesso. Come milanese, perché sono nato a Milano, è un peccato vedere che in tanti anni non si sia riusciti a fare niente. Da qui la scelta di andare altrove: andrà benissimo lo stesso, la distanza è minima”.