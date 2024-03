MN - Slavia Praga, Zima: "Avremo la leggerezza di quelli che non hanno nulla da perdere"

Nel corso dell'intervista esclusiva rilasciata a Milannews, David Zima ha tracciato i punti di forza del suo Slavia Praga, avversario dei rossoneri negli ottavi di finale di Europa League:

Hai dato consigli al tuo allenatore su come affrontare i rossoneri?

"Non ce n'è bisogno: Trpisovsky è un grande allenatore, è da sei anni allo Slavia ed è molto preparato. Ha una mentalità impressionante, sa leggere la partita e cambiare tattica e caratteristiche della squadra. passando al 4-4-2 o al 4-5-1".

Per fare un paragone, vista anche la difesa a tre possiamo definirlo come Juric?

"Giusto nell'assetto difensivo a tre, ma che comunque come detto tende a variare in corso d'opera. Juric è più difensivo e legato al solito modulo, l'approccio di Trpisovsky è più votato verso l'attacco. Per quel che riguarda il marchio di fabbrica dello Slavia sicuramente ci metto l'intensità e il carattere. Siamo una squadra che ha un grande spirito".

Calcio intenso e offensivo. Lo riproporrete anche a San Siro?

"Dipende ovviamente da come si svilupperà la partita, quindi non si può dire. Avremo certamente la leggerezza di quelli che non hanno nulla da perdere".

Leggeri ma forse provati dopo due derby tiratissimi

"Certo, sarebbe stato meglio arrivare a San Siro dopo partite più tranquille, ma poco cambia. Mi spiace per la sconfitta di coppa lo scorso mercoledì perché vincevamo 2-0 ed è duro accettare poi di perdere. In campionato abbiamo giocato in trasferta e cambiando tattica, alla fine non siamo andati oltre lo 0-0 ma abbiamo dato tutto".