MN - Sollitto (esperto calcio belga): "De Cuyper come CDK? Il rischio c'è. Il Milan potrebbe essere un passo troppo lungo, anche se parliamo di due caratteri diversi"

L'agente ed esperto di calcio belga, Vincenzo Sollitto, ai microfoni di MilanNews.it, ha parlato così di Maxim De Cuyper, terzino del Club Brugge finito nel mirino del Diavolo in caso di partenza in estate di Theo Hernandez:

Che tipo di giocatore è Maxim De Cuyper?

"Per essere un terzino ha una struttura differente, data l'altezza. E per questo riesce a dare una mano come centrale di difesa, anche se di base è un terzino sinistro".

Le sue qualità migliori?

"La sua specialità non è andare sul fondo a crossare, bensì il lancio lungo a scavalcare il centrocampo. Ha un bel tiro, è mancino ma sa usare entrambi i piedi. Ed è bravo nell'anticipo, direi che è una delle sue qualità migliori, oltre a saper leggere le azioni. Sa triangolare, è bravo nel gioco di sponda. E la sua stazza lo agevola nel gioco aereo".

Nel Milan c'è ancora il precedente De Ketelaere, anch'egli proveniente dal Brugge. Non andò benissimo...

"Il rischio c'è e visto il precedente De Ketelaere il Milan potrebbe essere un passo troppo lungo, anche se parliamo di due caratteri diversi. Ma a mio avviso il suo percorso ideale è sì il trasferimento in Italia, ma magari con un approccio più morbido, un una squadra di media classifica. Per intenderci, quello che ha fatto Cabal che è andato al Verona e poi alla Juventus".