MN - Son dalla panchina? Abrahams (TalkRadio): "Sono sicuro che col Milan partirà titolare"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il noto giornalista inglese di TalkRadio Ian Abrahams ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.

Son-Heung Min fa fatica quando gioca dall'inizio ma da subentrato è devastante: anche domenica ha fatto gol entrando dalla panchina. Ormai incide più quando non parte tra i titolari, perché?

"Da subentrato ha segnato una tripletta al Leicester e un gol al West Ham sabato scorso. Però segnò anche una doppietta al Presto North End in Coppa... partendo da titolare. Quindi non credo che debba partire dalla panchina per essere decisivo ma forse sento di meno la pressione. E poi come spesso accade quando vieni lasciato fuori vuoi dimostrare che si sono sbagliati. Ma se nelle prossime partite giocherà come contro il West Ham sono sicuro che contro il Milan parte dal primo minuto."