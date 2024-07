MN - Sottil: "Samardzic non deve vestirsi solo con lo smoking, ma quando necessario deve mettersi anche la tuta d'operaio"

vedi letture

Lazar Samardzic è tra i talenti più interessanti di Serie A. Da tre anni illumina la scena a Udine dove ha raccolto 93 presenze, segnando 13 reti e servendo 8 assist. Nel suo percorso friulano si è esaltato soprattutto sotto la gestione di Andrea Sottil, che l'ha utilizzato con continuità portandolo a una importante crescita. Proprio l'ex tecnico bianconero è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per descriverci le qualità del serbo.

Il suo ricordo più bello di Samardzic in campo?

"Contro il Sassuolo, in trasferta. Eravamo sull'1-1, tolgo Deulofeu che vedo stanco e inserisco Samardzic. Può sembrare azzardato in quel momento, lui ci porta in vantaggio con un grandissimo gol con un colpo pazzesco, finta di suola, se la sposta sul destro e la mette nell'angolino basso più lontano. Spiazzando tutti che aspettavano si mettesse il pallone di sinistro".

Un consiglio?

"Non deve uscire dalle partite, quando la gara si fa scorbutica deve rimanerci dentro. Non deve vestirsi solo con lo smoking ma quando necessario deve mettersi anche la tuta d'operaio".

È pronto per il grande salto in una squadra come il Milan?

"Sono convinto che lo sia. Chiaro che debba ancora completarsi ma in una grande società come il Milan troverebbe tutto quello che serve per migliorarsi ancora. Inoltre dico che quando vai a giocare con i più bravi ti esalti di più".