MN - Soukup: "Lo Slavia ha ottime opzioni da non sottovalutare. Peccato che non ci sia Ševčík"

Ci avviciniamo sempre di più a Milan-Slavia Praga, in programma questa sera a San Siro e valevole per gli ottavli di finale di Europa League. La redazione di MilanNews.it ha voluto quindi sentire in esclusiva Miroslav Soukup, ex centrocampista ceco e attuale commissario tecnico dello Yemen: questo un'interessante estratto dell'intervista.

Le parole di Soukup: "Il Milan ha tanti ottimi giocatori in squadra ma lo Slavia è pronto per contrastare l'idea di gioco dei rossoneri, non sarà facile per i ragazzi di Pioli. Giocatori da tenere in considerazione? Dorley, che vedremo sicuramente titolare a centrocampo. Ma che peccato che non ci sia Ševčík... anche se l'allenatore possiede altre opzioni da non sottovalutare".