MN - Soukup: "Pronostico? Minimo due gol e nessun pareggio questa sera"

Manca sempre meno all'importante sfida di questa sera tra Milan e Slavia Praga, in programma alle 21.00 a San Siro per gli ottavi di finale di Europa League. In merito a questa gara, la redazione di MilanNews.it ha voluto quindi intervistare in esclusiva Miroslav Soukup, ex centrocampista ceco e attuale commissario tecnico dello Yemen. Soukup in carriera ha allenato anche il Bahrain, l'Iraq ai Giochi Olimpici così come le under 18, 19, 20 e 21 della Repubblica Ceca. Ecco un estratto dell'intervista principale:

Il pronostico: "Entrambe le squadre hanno ottime armi offensive perciò vedremo una partita all'attacco. Ci saranno minimo due gol e nessun pareggio."