MN - Soukup: "Quando penso ai rossoneri mi vengono in mente Maldini, Kaká e Gullit"

vedi letture

Ci avviciniamo sempre di più all'importante gara di questa sera tra Milan-Slavia Praga, in programma a San Siro e valevole per gli ottavli di finale di Europa League. I rossoneri di Pioli sono reduci in Serie A da un pareggio e una vittoria, ma è vietato sottovalutare i cechi, carichi di grande entusiasmo e aspettative da quella che è stata denominata dal centrocampista dello Slavia, Masopust, come una delle sfide più storiche della storia del proprio club. La redazione di MilanNews.it ha voluto quindi sentire in esclusiva Miroslav Soukup, ex centrocampista ceco e attuale commissario tecnico dello Yemen.

questo un'interessante estratto dell'intervista: "Entrambe le squadre hanno ottime armi offensive perciò vedremo una partita all'attacco. Quando penso al Milan mi vengono in mente giocatori come Kakà, Pirlo, Maldini, Van Basten e Gullit."