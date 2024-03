MN - Soukup: "Questa sera Milan è favorito, ma giusto appena appena"

vedi letture

Manca sempre meno all'importante sfida di San Siro in programma questa sera tra Milan e Slavia Praga, valevole per gli ottavli di finale di Europa League. La redazione di MilanNews ha voluto quindi sentire in esclusiva Miroslav Soukup, ex centrocampista ceco e attuale commissario tecnico dello Yemen: questo un'interessante estratto dell'intervista.

Sul periodo di forma di entrambe le squadre: "Il Milan quanto a risultati non è che ultimamente stia andando alla grande eh. Al contrario, lo Slavia è in un grande momento di forma e ancora in corsa per il titolo ceco. Poi tanti dei loro calciatori hanno un'ottima esperienza europea e perciò credo che vedremo una partita interessante. Certo, il Milan è favorito ma giusto appena appena..."