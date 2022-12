MN - Sportiello e Cragno per il ko di Maignan? Passerini: "Sono entrambi bei profili"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sul possibile nuovo portiere del Milan: "So che su Sportiello dipende dalle richieste dell'Atalanta essendo in scadenza a giugno. Sono due portieri molto diversi: Sportiello è più di posizione e gestione dell'area, mentre Cragno è molto più esplosivo. Sono entrambi bei profili e, di sicuro, sono entrambi portieri che vanno messi a rodaggio; l'ideale sarebbe avere un portiere pronto. Sportiello e Cragno, facendo le somme, si equivalgono. A me piacciono entrambi".