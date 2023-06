MN - Sportiello ha firmato il contratto con il Milan e ha lasciato la sede rossonera

Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Marco Sportiello, dopo aver sostenuto in mattinata le visite mediche a La Madonnina e l'idoneità sportiva al Centro Ambrosiano, ha apposto la sua firma sul contratto che lo legherà al Milan; l'ormai ex portiere atalantino ha lasciato in questi minuti Casa milan. A breve l'ufficialità.