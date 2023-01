MN - Squadra di rientro a Milano, domani mattina allenamento a Milanello

MilanNews.it

Dopo la bella vittoria di questa mattina a Salerno, decisive le reti di Leao e Tonali per l'1-2 finale, la squadra in questi minuti sta tornando a Milano. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it i rossoneri si troveranno già domattina a Milanello per l'allenamento di giornata ed iniziare a preparare così la sfida del weekend contro la Roma.