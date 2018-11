MN - Squalifica Conti e Maldini, domani l'udienza a Roma: presente il terzino rossonero per testimoniare

Andrea Conti e Paolo Maldini, che sono stati sanzionati dal giudice sportivo della Primavera con 3 giornate di squalifica e con l’inibizione a svolgere ogni attività, domani verranno difesi a Roma, davanti alla corte di giustizia federale, dagli avvocati rossoneri che hanno presentato ricorso contro quanto emerso dagli atti ufficiali di gara redatti dall’arbitro di Milan-Chievo, il signor Colombo della sezione di Como. Il terzino del Milan, secondo quanto appreso da MilanNews.it, sarà presente domani all’audizione per fornire la propria testimonianza sull’accaduto.

Andrea Conti, nel corso della sua carriera, è stato sanzionato soltanto una volta con un’espulsione per doppia ammonizione, in Serie C, durante Perugia-Viareggio. Mentre Paolo Maldini ha collezionato soltanto 4 espulsioni in 25 anni. Difficile credere che due persone così, che hanno sempre dato l’esempio in campo, possano aver perso le staffe senza una motivazione valida.