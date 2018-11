MN - Squalifica Higuain, il Milan non dovrebbe fare ricorso

Il Milan non dovrebbe presentare ricorso contro la squalifica di due giornate inflitta dal Giudice Sportivo a Gonzalo Higuain per il rosso diretto rimediato domenica sera contro la Juventus. Nel dispositivo emesso dall'organo giudicante, infatti, viene indicato il motivo oggettivo che ha scaturio la sanzione di due giornate: "Per condotta gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara, essendosi avvicinato al medesimo, all'atto dell'ammonizione per proteste al 38° del secondo tempo, in modo scomposto e minaccioso, e avendo reiterato platealmente le proteste al momento dell'allontanamento dal terreno di giuoco". Dunque, nel referto di Mazzoleni e dei suoi assistenti non sono presenti tracce di insulti, che avrebbero potuto costare una pena più pesante. Dunque, salvo cambi di idea, Higuain salterà Lazio-Milan alla ripresa del campionato e la partita interna con il Parma per tornare a disposizione con il Torino domenica 9 dicembre.