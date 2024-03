MN - Stringara su Pioli: "Allucinante il polverone attorno a lui. Ha ridato dignità al Milan"

Nel corso dell'intervista concessa a MilanNews, Paolo Stringara ha parlato di Stefano Pioli e del suo operato in questi anni in rossonero. Il tecnico ha toccato i 351 punti con il successo contro l'Empoli, eguagliando Carlo Ancelotti:

Intanto il Milan è secondo in classifica, eppure la conferma di Pioli non è affatto scontata per la prossima stagione

"Non capisco veramente tutto questo polverone attorno a Pioli, per me è allucinante. Ha preso una squadra che era in difficoltà, per non dire allo sbando. Gli ha dato dignità nazionale ed europea: ma cosa vuole la gente da Pioli? Vi invito a leggere la rosa del Milan, davanti c'è Giroud che è un grande campione ma ha pur sempre 38 anni. La forza del giocatore dipende tanto dalla situazione e da come l'allenatore lo fa rendere. Penso che il gruppo sia buono ma rende di più perché è bravo l'allenatore. Per me il tecnico ha grandi meriti e non dimentichiamo lo scudetto e la semifinale di Champions League".