MN - Striscione al primo anello blu emblematico: "Non esiste stagione positiva senza vittorie. Noi non ci accontenteremo mai"

Pre partita di Milan-Salernitana con gli striscioni dei Milan Club che, al momento, sono esposti sulle balaustre di competenza mentre al secondo anello blu, era esposto quello CURVA SUD MILANO, poi ritirato insieme a quelli degli altri gruppi della Sud, per esporre un messaggio molto chiaro: "Non esiste stagione positiva senza vittorie". Al primo anello blu, invece, nella balaustra centrale, si legge un grande striscione che recita: “Noi non ci accontenteremo mai”, segno evidente di come la protesta contro le scelte societarie, specie in materia di allenatore, non si fermerà.

Ricordiamo come lo sciopero del tifo sarà reiterato nel corso dei primi 45 minuti di gioco mentre, nella ripresa, torneranno i cori, gli incitamenti, gli sventolii delle bandiere della Sud che renderà omaggio a Olivier Giroud, Simon Kjaer e Stefano Pioli, alla loro ultima apparizione in questo stadio come tesserati del Milan. Nel corso della serata vi terremo aggiornati su quanto accadrà anche sugli spalti.