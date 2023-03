MN - T. Weah: "Sarebbe qualcosa di grande giocare nel Milan. Vedremo"

MilanNews.it

Timothy Weah, figlio della leggenda rossonera George e attuale calciatore del Lille, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it su se gli piacerebbe giocare nel Milan: "Non mi piace parlare troppo del futuro anche perché in questo momento sono focalizzato sul Lille. Voglio solo aiutare la squadra e lavorare duramente, poi si vedrà. Nessuno sa quello che potrà accadere in futuro".