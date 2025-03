MN - Tanti a giocatori a Milanello nonostante il giorno libero. Domani previsto il rientro in gruppo di Loftus-Cheek

Nonostante il giorno libero concesso da Sergio Conceiçao, oggi a Milanello erano presenti tanti giocatori per svolgere lavori personalizzati tra campo e palestra.

Tra loro anche Ruben Loftus-Cheek, che ha sostenuto un allenamento propedeutico al rientro in gruppo previsto per domani. L'ingese è out da inizio gennaio per un problema muscolare accusato in finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter.

di Pietro Mazzara.