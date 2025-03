MN - Tare principale candidato al ruolo di ds del Milan. Hernanes: "È un grande. Lo vedo molto bene in rossonero"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, il "Profeta" Hernanes ci ha detto la sua sul momento delicato dei rossoneri. Il brasiliano è stato uno dei grandi colpi di Igli Tare. O, meglio, il dirigente albanese ha dichiarato in una recente intervista che proprio Hernanes è stato il suo migliore acquisto. Ed ecco le parole dell'ex centrocampista:

C'è un giocatore del Milan in cui ti rivedi per qualità?

“Un giocatore in cui mi rivedo, no. Ma Reijnders mi piace, è il più costante, sta segnando molto. Mi fa molto piacere vederlo giocare, fa tutto veramente bene. Imposta, si inserisce, tira, è cattivo, segna. Forse è il mio giocatore preferito nel Milan”.

Igli Tare è un candidato forte per diventare il direttore sportivo del Milan. Tu sei stato uno degli acquisti della sua era

"Tare è un grande e alla Lazio, in tutto il suo periodo in biancoceleste ha sempre fatto grandi operazioni assieme a Lotito".

Lo vedi bene al Milan?

"Lo vedo molto bene, ma in qualsiasi squadra".

Che ricordi hai della tua esperienza comune con Tare?

"Ricordo quando è venuto in Brasile a prendermi. Siamo andati a cena prima della chiusura dell'affare e lì ho avuto modo di conoscere la persona, mi aveva fatto sentire tranquillo. Non era semplice perché dovevo lasciare il mio paese per andare in un posto sconosciuto. Quello che ricordo e che avevo capito subito che era una persona onesta e sincera, e per me è una cosa molto importante".