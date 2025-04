MN - Tavelin: "A D'Amico, per quello che ha fatto a Verona, darei un 9"

vedi letture

Tony D'Amico è un nome forte per il ruolo di direttore sportivo del Milan. Conosciamolo meglio attraverso le parole di chi lo ha seguito per anni da vicino, come il collega Gianluca Tavelin de "L'Arena".

Si riporta di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it:

Da uno a dieci, che voto dai alla sua esperienza a Verona?

"Per quello che ha fatto merita un 9".

Che ricordi hai del suo operato a Verona?

"A Verona il lavoro è stato straordinario. Se ci sono state delle scelte sbagliate ha trovato i correttivi. Ha avuto il coraggio di mandar via Aglietti nonostante la promozione, puntando su Juric che era reduce dall'esonero al Genoa. E si sono fatte grandi cose. Con Di Francesco si è corretto subito, ha puntato su Tudor e qui a Verona si è visto l'ultimo grande calcio".