MN - Tecca: "Derby sfida tra le favorite per il campionato, ma non è decisivo. Milan più in forma dell'Inter"

In merito all’attualità in chiave rossonera, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Massimo Tecca, giornalista e saggista. Ecco le sue parole

Dopo la sosta c’è il derby. È già sfida scudetto?

“È sfida tra le due favorite assolute per lo scudetto, seppur non già decisiva per esso. Manca ancora troppo tempo, è presto. Milan e Inter sono le squadre che sono più in forma di tutte. I rossoneri un po’ di più dei nerazzurri. Fronte mercato, il Diavolo ha seguito un percorso più rettilineo rispetto alla squadra di Inzaghi e Pioli ha potuto lavorare sin da subito con i calciatori a lui più congeniali”.