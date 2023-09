MN - Tecca: "Non mi stupirei se Pioli cambiasse tatticamente a più riprese, magari con due, tre, quattro centrocampisti: la qualità in mezzo è straripante"

In merito all’attualità in chiave rossonera, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Massimo Tecca, giornalista e saggista. Ecco le sue parole:

Abbiamo accennato prima al tessuto tecnico e tattico del Milan di Pioli. Come ti immagini i rossoneri, una volta rientrato a pieno regime, per esempio, Bennacer?

“Non mi sembra che Pioli vada in difficoltà quando è chiamato a schierare in campo calciatori di qualità insieme, contemporaneamente. La qualità, soprattutto a centrocampo, è straripante. Si diceva che il Milan non era riuscito a sostituire Kessie. Credo che il reparto in questione abbia dato risposte più che soddisfacenti nelle prime tre giornate. Non mi stupirei se Pioli a volte decidesse di giocare con due giocatori, a volte con tre, altre con quattro. Non c’è scritto da nessuna parte che debba imporre un modulo fisso. Magari, dopo la sosta, vedremo un Milan tatticamente differente in toto. È già capitato che il tecnico rossonero abbia cambiato in corso d’opera a più riprese….”.