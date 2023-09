MN - Tecca su Jovic: "A Firenze non mi è piaciuto, il Milan non aveva lui come prima scelta. Può essere che..."

vedi letture

In merito all’attualità in chiave rossonera, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Massimo Tecca, giornalista e saggista. Ecco le sue parole

Ma Jovic è l’alternativa ideale a Giroud?

“Vi dico la mia? A me a Firenze non è piaciuto. Mi è sembrato scollegato tatticamente dal contesto intorno a lui. Quanto al colpo che ha voluto fare il Milan, c’è poco da girarci intorno: è stato un ripiego, perché non sono riusciti a prendere altri che i rossoneri avevano puntato come prime scelte. Pioli può contare su un super Giroud; sul serbo invece dovrà lavorare parecchio. Magari, l’essere approdato in un top club come il Milan di questo momento storico, potrebbe avergli fatto scattare qualcosa dentro e vedremo uno Jovic completamente diverso”.