MN - Tecca sulla Champions: "Il Milan può ambire ad essere protagonista. Nel girone vedremo all'opera anche Chukwueze, Okafor e Musah, che non sono inferiori"

In merito all’attualità in chiave rossonera, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Massimo Tecca, giornalista e saggista. Ecco le sue parole:

A che tipo di Champions può ambire il Milan?

“Il girone servirà come rodaggio anche per vedere all’opera calciatori differenti. Io non penso, per esempio, che Okafor, Chukuewze e Musah siano inferiori. Ci sono tre competizioni e ci sarà spazio per tutti. Per me il Milan può ambire a disputare una Champions da protagonista”.