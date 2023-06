MN - Terminate le visite di Loftus-Cheek. Ora pranzo e poi l'idoneità

Fonte: dal nostro inviato alla Madonnina, Gianluigi Torre

Sono terminate in questi istanti le visite mediche di Ruben Loftus-Cheek (QUI il video del suo arrivo), centrocampista in arrivo dal Chelsea. L'inglese al momento è ancora alla clinica La Madonnina per il pranzo e dopodichè si muoverà verso il Centro Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva. Quindi, nel pomeriggio, sarà a Casa Milan per la firma del contratto.