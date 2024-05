MN - Theo e Maignan via? Crochet: "Se potessi scegliere chi vendere direi il portiere: Theo è molto più legato al Milan, e trovare un altro terzino così dominante è difficilissimo"

È partito il countdown per l'annuncio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan. Ma come è andato il tecnico portoghese nei suoi due anni al Lille? Ne abbiamo parlato col collega di RMC Sport, Johann Crochet, esperto non solo delle vicende del calcio francese ma anche della nostra Serie A. Ecco il punto di vista transalpino sulla stagione appena conclusa dal Milan. In esclusiva per MilanNews.it:

Maignan o Théo Hernandez potrebbero essere tra i giocatori sacrificabili dal Milan. Tra i due chi venderesti e per quale motivo?

"Se possibile terrei entrambi. Se deve uscire uno dico Maignan per vari motivi: Théo mi sembra molto più legato al Milan, non solo al club ma anche alla città e all'ambiente. Poi mi sembra molto più difficile trovare un altro terzino sinistro così dominante, a differenza del portiere. Poi c'è il fattore età, Maignan va per i 29 e Théo ne ha 26. E poi c'è il discorso infortuni di Maignan. Consideriamo che un corpo quando sta invecchiando è sempre più difficile da gestire, possono emergere alcuni problemi fisici".