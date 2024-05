MN - Thiaw: "I tifosi hanno il diritto di essere arrabbiati, amano il club. Dobbiamo fare sicuramente meglio"

In occasione di un evento organizzato da Under Armour presso la Brand New House Under Armour di Piazza Gae Aulenti a Milanol, il difensore del Milan Malick Thiaw ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, tra cui l’inviato di MilanNews.it. Queste le sue dichiarazioni:

MN - Un pensiero sulla protesta dei tifosi: “Il Milan è davvero una grande squadra, non siamo arrivati ai risultati che volevamo e hanno tutto il diritto di essere arrabbiati perché amano il club. Dobbiamo fare sicuramente meglio. A volte ami così tanto una squadra che può capitare di non essere soddisfatto di quello che succede in campo e delle prestazioni dei giocatori. Dobbiamo accettarlo, ascoltare cosa dicono e vedere cosa possiamo fare meglio nella prossima stagione”.