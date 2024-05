MN - Thiaw: "Maldini mi ha dato dei consigli speciali, ma li tengo per me. Un piacere confrontarmi con lui"

In occasione di un evento organizzato da Under Armour presso la Brand New House Under Armour di Piazza Gae Aulenti a Milano, il difensore del Milan Malick Thiaw ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, tra cui l’inviato di MilanNews.it. Queste le sue dichiarazioni:

Cosa ne pensi di Maldini? “Come giocatore non posso dire molto, l’ho visto poco, solo su YouTube. Ma comunque è uno dei migliori, se non il miglior difensore di tutti i tempi. È stato davvero un piacere avere l’opportunità di confrontarmi con lui per un anno. Mi ha dato consigli speciali? Sì certo, ma li tengo per me (ride, ndr)”.

Ricordi il giorno in cui hai scoperto che il Milan era interessato a te? “Sì, me lo ricordo. Stavo pranzando con mio fratello e mia mamma, mi ha chiamato il manager dicendomi che avrei dovuto fare una call con Maldini, voleva parlarmi. Sono rimasto molto sorpreso”.