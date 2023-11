MN - Tiago Fernandes: "Leao era ed è un ragazzo molto emotivo, lo conosco da quando ha 13 anni"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Tiago Fernandes, uno dei primi allenatori di Rafa Leao nel settore giovanile dello Sporting Lisbona. Qui le sue considerazioni sul carattere di Rafa.

Com’era il giovanissimo Rafa Leao?

“Lo conosco da quando aveva 13 anni e, personalmente, penso di averlo aiutato moltissimo. Era ed è un ragazzo molto emotivo. Ha bisogno di essere seguito è supportato. Il talento che possiede è immenso”.

In Italia molti lo criticano per l’eccessiva discontinuità…

“E questo non contribuisce ad aiutarlo, perché - come dicevo prima - Leao è una personalità molto emotiva. Per me Pioli lo ha capito al volo e, infatti, con lui abbiamo visto il miglior Rafa fino a qui. Bisogna lavorarci gradualmente, con pazienza. È un ragazzo di 24 anni che può ancora crescere e migliorare. Io ne sono sicuro”.