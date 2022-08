MN - Tiribocchi su Leao: "Tutte le squadre dipendono dai loro campioni"

MilanNews.it

Simone Tiribocchi, ex attaccante e attuale commentatore tecnico per DAZN, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sulla dipendenza del Milan da Leao: “Un po’ tutte le squadre sono dipendenti dai loro campioni. Leao quando si accende può fare la differenza, e magari ne risente l’intera formazione meno quando non trova la giornata giusta. A Juventus e Inter, dico per dire, con Vlahovic o Brozovic può succedere la stessa cosa”.