MN - Tognazzi: "Ibra andava preso già l'anno scorso ma col progetto giovani serve pazienza"

Gianmarco Tognazzi, attore e tifoso rossonero, è stato intervistato da MilanNews.it e ha detto la sua su Ibrahimovic, facendo poi un ampio ragionamento sulla situazione rossonera: "Ibra dovevamo prenderlo già a gennaio dell'anno scorso, ma su questo tema va fatta chiarezza: qui non è una questione di sogni o ipotesi, ma di volontà. I dirigenti devono rimettersi alle decisioni della proprietà. Se Maldini e Boban hanno scelto Giampaolo in estate, è perché la proprietà ha detto loro che non potevano scegliere un allenatore di prima fascia come Conti, Sarri o Spalletti in quanto questo avrebbe comportato l'acquisto di giocatori di prima fascia che, per questioni di bilancio, il Milan non poteva comprare. Se Ibra lo hai già proposto un anno fa e ti hanno detto no, non penso che adesso Elliott ti dica di sì. E' chiaro che lo svedese sarebbe utilissimo, non solo in campo, ma anche fuori con i tanti giovani. Lo stesso discorso potrebbe essere fatto per gente come Abate e Zapata, ai quali non è stato rinnovato il contratto perché la proprietà voleva puntare su un progetto basato sui giovani. E' la proprietà che decide la linea, non i dirigenti che eseguono le direttive di chi comanda. Io non dico di prendersela con Elliott, che non ha mai nascosto il suo progetto di giovani. Se per loro l'unico modo per rimettere a posto il bilancio, io non me la sento nemmeno di accusarli, così come non vanno accusati Maldini e Boban. Diamo il tempo ai giusti soggetti, non spariamo a caso su qualcuno come succede da anni. Questo non ha portato a nulla e non porterà a nulla. Serve avere un po' di maturità per capire la situazione in cui siamo. Quando il Milan di Berlusconi e Galliani prendeva i parametri zero, in molti dicevano che, senza poter prendere dei campioni, avrebbero preferito vedere in campo i giovani. Ora che si fa un progetto giovani, non va bene nemmeno quello. Serve pazienza e saper soffrire, anche se non siamo mai stati abituati visto che abbiamo visto sempre gli altri soffrire. Bisogna ritrovare la compattezza che c'era nel Milan qualche anno fa, questo non vuol dire che non si può criticare, ma bisogna farlo in maniera ragionata".