MN - Tognazzi: "Il Milan ha la possibilità di chiudere le partite ma ha l'immaturità di non portare il compito fino in fondo"

vedi letture

Marcia di avvicinamento a Milan-Roma, inedito derby italiano in Europa League. In esclusiva per MilanNews è intervenuto il noto attore Gianmarco Tognazzi, nativo della capitale e che in carriera ha recitato anche la parte del tifoso romanista, ma che fuori dal set è notoriamente un grande appassionato del Milan.

Il Milan arriva alla sfida contro la Roma in gran forma, con 7 gare consecutive vinte

"Se vogliamo essere onesti fino in fondo parto dalle critiche nei confronti della squadra. Anche contro il Lecce se a un certo punto della partita ci fossimo trovati sul 2-1 non ci sarebbe stato nulla di scandaloso. Era una partita che stavi dominando, arrivi a prenderti un rischio e mi riferisco al contrasto tra il giocatore del Lecce e Theo".

Teme che ci sia questo rischio contro la Roma? Quello di complicarsi la vita?

"Parlo della partita del Lecce come esempio di una partita che da solo rischiavi di complicarti. Se pensiamo all'Europa League vinci facile col Rennes per 3-0 poi fatichi come una bestia al ritorno. Il Milan ha la possibilità di chiudere le partite ma ha l'immaturità di non portare il compito fino in fondo. E con la Roma non puoi permetterti di fare il partitone all'andata e poi sederti. Ricordiamoci che il tracollo dell'anno scorso è partito proprio contro i giallorossi, quando abbiamo buttato via nel finale un 2-0 con la partita in pugno".