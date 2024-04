MN - Tognazzi: "La differenza la farà la determinazione e la voglia che si avrà nel corso delle due partite"

Marcia di avvicinamento a Milan-Roma, inedito derby italiano in Europa League. In esclusiva per MilanNews è intervenuto il noto attore Gianmarco Tognazzi, nativo della capitale e che in carriera ha recitato anche la parte del tifoso romanista, ma che fuori dal set è notoriamente un grande appassionato del Milan.

Il ritorno nella bolgia dell'Olimpico fa paura?

"Non mi fa paura l'Olimpico, non mi fanno paura gli avversari. Mi fa paura il Milan. Abbiamo giocatori che per qualche minuto staccano la spina, che segni l'1-0 e riesci a prenderti gol un minuto dopo, come successo con l'Atalanta in Coppa Italia. La differenza la farà la determinazione e la voglia che si avrà nel corso delle due partite".

C'è un giocatore che la sta esaltando particolarmente?

"Ho sempre pensato che il calcio sia una questione collettiva e non di singoli. Chiaro poi che Pulisic e Loftus-Cheek abbiano fatto una certa differenza. E riavere Tomori in difesa ti dà una quadratura più completa. Sono felice che Reijnders abbia ritrovato smalto anche se ogni tanto sulle conclusioni mi fa arrabbiare perché da un giocatore come lui dal punto di vista della balistica mi aspetto di più- Sono felice che Chukwueze abbia trovato una sua quadratura, finalmente. E che il ritorno di Gabbia abbia dato delle sicurezze. Vorrei fare un appunto su Calabria, spesso criticato forse perché viene dal settore giovanile: non sono d'accordo che venga additato come giocatore minore, sono critiche cattive e inspiegabile".