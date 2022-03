MN - Tognazzi su Pioli e Ibra: "Sono stati l’alchimia che ha cambiato tutto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L’attore Gianmarco Tognazzi, noto tifoso rossonero, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it su Ibrahimovic e Pioli: “A livello caratteriale sono stati l’alchimia che ha cambiato tutto. Il carisma di Ibra che si è presentato dicendo con me si lotta per lo Scudetto e da lì a pochi mesi è effettivamente successo questo. Pioli, quando è arrivato, si è sorpreso che al Milan vincere o perdere era diventata la stessa cosa e che in mezzo al campo ha restituito ciò che serviva. Sono due facce di una medaglia che sta incidendo in modo incredibile”.