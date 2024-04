MN - Tognazzi: "Va detto che raramente una squadra che cambia tantissimo vince: il Milan, pur con tante novità ha fatto un percorso molto buono"

Marcia di avvicinamento a Milan-Roma, inedito derby italiano in Europa League. In esclusiva per MilanNews è intervenuto il noto attore Gianmarco Tognazzi, nativo della capitale e che in carriera ha recitato anche la parte del tifoso romanista, ma che fuori dal set è notoriamente un grande appassionato del Milan.

Gianmarco Tognazzi è per la conferma di Pioli o per un cambio a fine stagione?

"Io sono per i fatti. E anche se mi sono incazzato anche pesantemente, dando in alcuni casi la responsabilità a Pioli, i fatti dicono che si è fatto un percorso superiore a quello dell'anno dello scudetto. Se la squadra che ci è davanti non fosse l'Inter non ci sarebbe tutta questa pantomima attorno a Pioli. E poi, ammesso che non venga confermato, c'è qualcuno che farebbe meglio? L'alternativa che ci porterebbe all'auspicato upgrade sarebbe sostenibile?".

La sostenibilità è un punto fermo di questa società

"Guardi, io sono felice di avere una società con i conti a posto. Se ti senti membro di una famiglia sei felice che essa sia sostenibile. Poi ognuno la pensa come vuole. Va detto anche che raramente una squadra che cambia tantissimo vince: il Milan, pur con tante novità ha fatto un percorso molto buono".