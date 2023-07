MN - Tonali: "Estate lunga: decisione che arriva al frutto di queste tre stagioni"

MilanNews.it

Intervistato da MilanNesw.it, Sandro Tonali ha parlato così dall’aeroporto di Linate dopo la firma con il Newcastle.

In un'intervista al Corriere della Sera avevi detto che non avresti mai commesso l'errore di andartene dal Milan... Poi cosa è cambiato, cosa è successo questa estate? "E' stata un'estate lunga: la nostra decisione non arriva al frutto di questa stagione, ma di queste tre stagioni. Spero un giorno di poter tornare a Milano e vedere i tifosi sorridere".