MN - Tony: "Milanisti freddi su Fonseca? Io mi sento di dire loro: abbiate fiducia perché Paulo farà un grande lavoro"

vedi letture

In merito all'accoglienza piuttosto fredda che attende Paulo Fonseca da parte dei tifosi del Milan, Anthony da Silva, detto Tony, ex giocatore del tecnico portoghese al Paços de Ferreira, ha dichiarato ai microfoni di Milannews.it: "Ho letto che i tifosi non sono contenti, ma ricordiamoci che Paulo ha un curriculum di tutto rispetto: è stato al Porto, allo Shakhtar ha fatto ottime cose e anche alla Roma ha lavorato bene, giocando un buon calcio. Al Lille ha fatto molto bene. Certo, i tifosi del Milan si aspettano che la squadra vinca ogni partita e ovviamente che vinca titoli. Certamente dopo la perdita di Giroud serviranno rinforzi.

Io mi sento di dire loro: abbiate fiducia perché Paulo farà un grande lavoro, inizia una nuova era e porterà freschezza. Tornerà in Italia col bagaglio d'esperienza anche in Serie A, pertanto non ci sarà il tempo d'adattamento di cui ad esempio aveva bisogno a Roma. Conosce la lingua e con il materiale a disposizione farà un bel calcio. E poi ha le qualità umane per fare del gruppo una famiglia. Vi dico che i calciatori ameranno giocare per lui, perché è in grado di farli stare a loro agio".