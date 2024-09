MN - Tossani: "La chiave rispetto a Pioli è che Fonseca non è andato a prendere alti i giocatori dell'Inter, anche perché i nerazzurri vanno a nozze così"

vedi letture

Paulo Fonseca cambia e si porta il derby a casa. Vince il coraggio del tecnico portoghese e potrebbe essere la svolta sua e del Milan in questa stagione. Ne abbiamo parlato col match analyst Michele Tossani, in esclusiva per MilanNews.it:

Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Michele Tossani, qual è stata la chiave di Fonseca per vincere un derby che ha visto i rossoneri soccombere nelle precedenti sei occasioni?

"La chiave rispetto a Pioli è che Fonseca non è andato a prendere alti i giocatori dell'Inter, anche perché i nerazzurri vanno a nozze su chi ha questo tipo di atteggiamento. Non solo il Milan ha aspettato, ma ha difeso in funzione della palla e a zona, mandando in tilt i meccanismi dell'Inter. E questo nella fase difensiva".