MN - Tossani: "Theo è a fine ciclo. Questa squadra è sostenibile con 3 centrocampisti"

Il Milan perde a Rotterdam e rischia grosso in Champions League. Ancora una volta sono emersi problemi di approccio della squadra e anche uno scarso equilibrio. Ne abbiamo parlato con il match analyst Michele Tossani, in esclusiva per MilanNews.it.

Diversi giocatori ieri hanno parlato di un Milan poco aggressivo

"Il Milan ha perso tutti i duelli, l'impressione era sempre che li avrebbe vinti tutti il Feyenoord. Come diceva Sacchi, il carattere non lo compri. O ce l'hai o non ce l'hai. E questi giocatori non ce l'hanno".

Nemmeno Conte avrebbe cambiato la situazione?

"Conte si fa comprare i giocatori con determinate caratteristiche mentali e con loro avrebbe cambiato la situazione. È un tecnico che pretende molto anche sul mercato e per questo non è stato preso".

Theo si è distinto giusto per la tinta dei capelli

"Un giocatore può essere forte ma se è arrivato a fine ciclo in un determinato ambiente è giusto che cambi. Vedendo anche la situazione contrattuale credo che sia meglio sedersi a tavolino e ragionare".

Al ritorno a San Siro serviranno accortezze tattiche?

"La squadra continua ad essere utilizzabile al meglio con tre centrocampisti. A meno che tu non faccia partire Joao Felix come mezz'ala almeno in fase di costruzione, per poi alzarlo. Ma in questo momento credo che tra Leao, Felix, Gimenez e Pulisic ci sia almeno un giocatore di troppo".