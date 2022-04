MN - Tovalieri: "Giusto puntare su Ibrahimovic anche nella prossima stagione"

MilanNews.it

Sandro Tovalieri, ex attaccante, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi anche sul futuro di Zlatan Ibrahimovic: "Dal suo arrivo il Milan ha iniziato un ciclo importante, è tornata in Europa, è cresciuta come società. Ha dato una spinta tecnica, emotiva e di carattere. Puntare su di lui per la prossima stagione? Dico di sì perché i compagni lo seguono, parliamo di un campione che alle otto del mattino è a Milanello a correre facendo capire a tutti che aria tira”.