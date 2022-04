MN - Tovalieri: "Il Milan è in testa alla classifica ma peccato per qualche pareggio di troppo"

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Sandro Tovalieri, ex attaccante, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi sull'andamento della formazione rossonera: "È lassù, si sta giocando lo Scudetto a poche giornate dalle fine. Sono cose che vanno ribadite a chiare lettere nelle valutazioni. Peccato per qualche pareggio di troppo, forse soffre con le cosiddette piccole del campionato”