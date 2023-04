MN - Trattative tra Sky, Mediaset e Amazon per trasmettere in chiaro Milan-Inter

Fonte: Pietro Mazzara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trattative in corso tra Sky, Mediaset e Amazon per la messa in onda, in chiaro, del derby d’andata della semifinale di Champions League.

Sono giorni molto frenetici, con entrambe le emittenti che vogliono prendersi la gara, che ritenta nei casi previsti dall’AgCom per il chiaro interesse nazionale.

Da quanto appreso, sarà principalmente una questione di offerta migliore che verrà proposta ad Amazon.

Le opzioni sono:

- in chiaro su Canale 5

- in chiaro su Tv8

Prime, comunque, manterrebbe la sua diretta della partita. Non ci dovrebbero essere ulteriori sviluppi sulla questione prima della prossima settimana.