MN - Traversa: "Difetti? In campionato è un Milan, in Champions un altro"

In merito all’attualità in chiave rossonera, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Martino Traversa, calciatore rossonero nella stagione 1992-1993.

Dovessi intravedere alcuni difetti?

“È una mia impressione, poi magari mi sbaglio, però noto che in campionato è un Milan, in Champions un altro. Questo perché, a mio avviso, Il medesimo Pioli è convinto del fatto che il livello sia diverso tra Italia e Europa, sa che non può vincere la Coppa dei Campioni e punta tutto sullo scudetto”.