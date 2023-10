MN - Traversa: "Il Milan viene trascinato dai nuovi acquisti. Se devo scegliere il migliore, dico Pulisic"

In merito all’attualità in chiave rossonera, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Martino Traversa, calciatore rossonero nella stagione 1992-1993.

Quali sono stati i calciatori che, a tuo avviso, hanno avuto il miglior impatto sullo scacchiere tattico di Pioli?

“Direi tutti, anche perché sono stati scelti oculatamente con la società. Dovessi citarne uno, direi Pulisic: al Milan mancava, tra le linee, un giocatore così. Fa gol, assist, i movimenti giusti e ha anche la giusta esperienza. Per me è stato l’acquisto migliore, insieme a tutti quanti gli altri: è un Milan che si vede proprio che viene trascinato dai nuovi acquisti”.