MN - Traversa: "Milan, la difesa andrebbe rinforzata ma la squadra è competitiva"

Martino Traversa, ex giocatore del Milan, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha parlato dei passi che la dirigenza rossonera dovrà muovere sul mercato: "“Il Milan, così com’è, è una squadra competitiva per la vittoria del campionato e per dire la sua in Champions. Detto questo, la difesa andrebbe rinforzata con un centrale in più. Inoltre, la dirigenza deve essere abile nel cogliere tutte le opportunità possibili: in caso si presentasse, ad esempio, la chance di prendere un altro attaccante, perché non tentare l’affondo?”.