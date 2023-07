MN - Traversa: "Obiettivi? Prime quattro. E più ambizione in Champions"

Martino Traversa è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it. Ai microfoni della redazione l'ex calciatore rossonero si è espresso sugli obiettivi stagionali del Milan: "Quando ti chiami Milan, devi puntare a arrivare almeno tra le prime quattro. I rossoneri hanno tuttavia cambiato molto. Vincere lo scudetto non deve essere un’ossessione. Penso che al Milan, viste le mosse fatte, interessi fare un percorso più ambizioso in Champions League”.