MN - Traversa su De Ketelaere: "È forte e talentuoso, lo terrei"

MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Martino Traversa, ex calciatore del Milan, che si è espresso riguardo Charles De Ketelaere: "Fossi nel Milan lo terrei, è stato fatto un investimento ed era anche giusto mettere in preventivo alcune difficoltà. Per me De Ketelaere è forte ed è talentuoso. È normale avere difficoltà, il primo anno, in un club diverso, in un paese diverso, in cui si parla una lingua diversa”.