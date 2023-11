MN - Traversa su Leao: "Non è ancora un top player: lo diventerà col tempo"

vedi letture

Martino Traversa, ex giocatore di Milan e Lecce, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per parlare della sfida tra le due squadre che si giocherà oggi alle 15 allo stadio Via del Mare. Queste le parole su Rafael Leao: "Top player? È giovane e lo diventerà con il tempo. Per me è un buon giocatore, ma non ancora un top player. Deve migliorare in continuità e non risparmiarsi mai in alcuna partita, come per esempio l’ultima in campionato (contro l’Udinese ndr) e essere più altruista”