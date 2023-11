MN - Traversa sul ritorno di Ibra: "Sono dubbioso. Per me il suo tempo con il Diavolo è terminato"

Martino Traversa, ex giocatore del Milan, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha parlato del possibile ritorno di Ibrahimovic nella società rossonera. Il suo pensiero: “Aspetto prima di esprimere un giudizio definitivo, però sono un po’ dubbioso. Non perché Ibra sia stato uno dei più grandi della storia, però avevo come l’impressione che il suo ciclo con il Milan si fosse chiuso quella sera di maggio, in occasione dell’ultima partita dei rossoneri. A mio avviso, c’è un tempo per tutto e, quello svedese con il Diavolo, è terminato”.